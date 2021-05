Kim Van Oncen als Meghan Markle? Het kan véél erger: deepfake-video’s kunnen levensgevaarlijk zijn

ShowbizzHet zal je maar overkomen: plots staat er een filmpje van jou online waarop je de gekste dingen zegt, de gênantste dingen doet. Je hebt geen idee waar het vandaan komt, want in realiteit is dat voorval nooit gebeurd. De kans bestaat dan dat het gaat om een deepfake-video. Vele celebrities maakten het al mee, tot hun grote spijt. Gisteren werd het fenomeen nog eens gedemonstreerd in ‘De Cooke & Verhulst Show’, waarin Kim Van Oncen deed alsof ze Meghan Markle was.