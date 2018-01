Kim’Kay zag al zes jaar de buitenlucht niet meer: "Ik flirtte met de dood" Dieter Bernaerts en Peter Dirix

23 januari 2018

05u00

Bron: Dag Allemaal 0 Showbizz Zeven jaar na de 'Koppen'-reportage over haar zware morfineverslaving, doorbreekt Kim’Kay (39) de stilte in Dag Allemaal, en doet ze haar beklijvende verhaal. Een verhaal met twee gezichten. Want ook al is ze al jaren aan haar bed gekluisterd en kan ze niet meer stappen, toch smeedt ze toekomstplannen. ‘Ik besef nu dat ik nog veel heb om voor te leven’, zegt ze in het weekblad.

Ze was geen vragende partij voor dit gesprek. Want ook al kan ze soms weer de voor haar zo typische gibberlach boven toveren, het gaat nog steeds niet goed met Kim Vanhee, zoals Kim’Kay echt heet. Toch stemde ze, op voorwaarde dat we haar niet als een hoopje ellende afschilderen, toe voor dit confronterende gesprek.

We ontmoeten Kim in Wichelen, waar ze tegenover haar ouders woont. In een knus huisje met een gezellige tuin. Maar daar zette ze de voorbije vijf jaar geen voet in. Kim ligt continu te bed in haar living, met doorligwonden en veel pijn. Ten gevolge van - naar eigen zeggen - medische blunders en complicaties kan ze niet meer stappen. Vervreemd van het normale leven, spendeert ze haar dagen met haar witte kat en het verplegend personeel dat ’s morgens of ’s avonds langskomt. Toch durft een zwaar getekende Kim hoopvol vooruit te kijken. "’t Is een wonder dat ik er nog ben", zegt ze. "Ik besef dat ik nog veel heb om voor te leven. Mijn zoon Julien bijvoorbeeld."

Kanker

Precies twintig jaar is het geleden dat Kim’Kay doorbrak met haar oorwurm ‘Lilali’, dat ook in het buitenland op veel bijval kon rekenen. Er volgden nog hits en Kim kreeg zelfs een rol in Jacques Vermeires sitcom ‘Verschoten & Zoon’. Maar aan het succesverhaal kwam abrupt een einde toen in 2004 baarmoederhalskanker bij Kim vastgesteld werd. Om de pijn na diverse operaties te onderdrukken, kreeg ze morfine toegediend. Maar Kim raakte verslaafd aan het verdovingsmiddel en had steeds hogere dosissen nodig. In maart 2011 getuigde ze over haar verslaving in ‘Koppen’ op Eén. Een pakkende reportage, waarna ze zich terugtrok uit het publieke leven. "Ik wou niemand meer zien, zelfs mijn eigen familie niet", zegt ze. "Uit schaamte."

Zes jaar clean

Interviewaanvragen beantwoordde Kim steevast met een njet. Tot twee weken geleden, toen een YouTube-filmpje waarin ‘Sorry Voor Alles’-bedenker Kamiel De Bruyne de spot dreef met Kim de gemoederen beroerde. "Een krant beweerde dat ik zwaar op m’n hart was getrapt, maar dat was niet zo", zegt Kim. "Ik heb het filmpje niet eens gezien. Daarbij, ik kan tegen een grap. Ik heb wel gezegd dat Kamiel, die intussen z’n excuses heeft aangeboden, niet zou lachen mocht hij mijn situatie kennen. Pas op, veel mensen namen het voor me op. Eindelijk tonen ze begrip en is het niet meer van ‘eigen schuld, dikke bult’. Dat doet deugd. Ik ben ook al ruim vijf jaar van mijn verslaving af."

Je hebt 26% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN