Kim Kay heeft al twee jaar geen frisse lucht meer gehad: “Ik leef vooral van herinneringen”

Showbizz Jelle Cleymans over z’n eerste keer: “Achteraf vroeg ik of ze een kopje thee moest hebben”

22 november Jelle Cleymans (35) kreeg al seksuele voorlichting van z'n moeder toen hij 8 jaar was. Dat vertelde hij aan Ann Van Elsen (40) in haar Joe-programma ‘Speeltijd’. De creatieve duizendpoot gaf ook enkele details prijs over z’n eerste keer.