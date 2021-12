Kim Kardashian wint 'Fashion Award' en bedankt ex-partner Kanye West

“Bedankt, ik voel me vereerd”, zegt een emotionele Kim wanneer ze prijs in handen neemt. “Ik ben vooral Kanye dankbaar want dankzij hem heb ik de modewereld ontdekt”, gaat ze verder. Het is inderdaad aan Kanye te danken dat Kim zo'n mode-icoon geworden is. De realityster onthulde ooit in een interview dat de rapper haar stijl “vreselijk” vond. Hij gooide daarop haar kleerkast volledig om - te bekijken in een aflevering van ‘Keeping Up With The Kardashians’ - en gaf haar een heuse make-over. Hij introduceerde Kim ook in de modewereld en nam haar voor het eerst mee naar het prestigieuze Met Gala. De invloed van Kanye op zijn ex-vrouw valt dus niet te onderschatten.