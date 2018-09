Kim Kardashian wilde de 'kleine soldaatjes' van Kanye bewaren voor later EDA

29 september 2018

11u20

Bron: Photo News, KUWTK, People 1 Showbizz In de volgende aflevering van 'Keeping Up With The Kardashians' doet Kim een wel heel opmerkelijke uitspraak. De socialite vertelt dat ze Kanye's zaadcellen ooit wilde bewaren in het geval ze uit elkaar zouden gaan.

In de aflevering van zondag vertelt Kim dat er een tijd was dat ze vreesde dat zij en Kanye niet lang zouden samenblijven. Toen Kim zwanger was van haar eerste dochtertje North was het koppel immers nog niet getrouwd. Daarop onthult de realityster dat ze er destijds over nadacht om het sperma van Kanye te bewaren. "Ik bedoel, ik wil dat al mijn kinderen van dezelfde persoon zijn", voegde ze toe. "Toen ik zwanger was van North had ik geen idee of Kanye en ik zouden samenblijven. Ik dacht: "Er is een kans dat we uit elkaar gaan, maar laat me alsjeblieft wat sperma houden zodat ik North broertjes en zusjes kan schenken"."

Een vierde uk voor Kourtney en Scott?

De rest van de aflevering blijft overigens in hetzelfde thema. Zo zou Kim ook willen dat haar zus Kourtney nog een kind krijgt met haar ex Scott Disick. In een teaser van de aflevering raakt Kim erover aan de praat met Larsa Pippen en vinden ze allebei dat Kourtney en Scott, die 9 jaar een koppel vormden, voor een vierde kindje moeten gaan.

"Scott heeft me net een bericht gestuurd dat hij een baby wilt met Kourtney", zegt Kim aan het begin van de teaser. "Ik denk gewoon: hij wilt er nog één en zij wilt er nog één."

Kourtney en Scott hebben al drie kinderen samen: Mason (8), Penelope (6) en Reign (3). Op het moment van de opname is Kourtney nog samen met Younes Bendjima en datet Scott met Sofia Richie, maar dat vormt voor Kim geen belet: "Ze moeten niet eens seks hebben. Het kan via IVF."

Kim stuurde alvast een e-mail naar de rest van de familie om Kourtney en Scott aan te moedigen in het babyproces. Alleen had Kim 'per ongeluk' Kourtney in de bulkmail inbegrepen...