Kim Kardashian wil geen nieuwe man in haar leven: “Ik ben er niet klaar voor”

Royalty Paleismede­wer­ker onthult reactie van de Queen op Megxit: “Het kan me niet schelen, ik wil het er niet meer over hebben”

De Britten hebben nog maar pas afscheid genomen van Elizabeth II, of er ligt al een nieuw boek over haar en haar familie in de rekken. In ‘The New Royals’ sprak royalty-experte Katie Nicholl met verschillende paleismedewerkers. Die onthullen onder andere wat de reactie van de Queen op de Megxit was. “Ze was er het hart van in.”

10:45