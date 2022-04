“Kim Kardashian vreest voor uitlekken tweede sekstape”

In 2007 lekte een eerste sekstape uit van de realityster, die toen enkel gekend was als de stylist van Paris Hilton en de dochter van advocaat Robert Kardashian. De beelden, die gefilmd waren door haar toenmalige vriendje Ray J, dreigden haar carrière te verpesten nog voor die goed en wel begonnen was. Maar dankzij het zakelijk inzicht van ‘momager’ Kris Jenner draaide de affaire nog ten goede uit. Zo was amper enkele maanden nadien al het eerste seizoen van ‘The Kardashians' op tv te zien, waarna de carrières van Kim en haar familie écht gelanceerd werden.

De geruchten over een mogelijke tweede sekstape doen al een tijdje de ronde en werden zelfs bevestigd door Kims ex, Kanye ‘Ye’ West. Die vertelde in januari nog dat hij zélf die sekstape was gaan halen bij Ray J. “Ik ben naar die vent toe gegaan, kreeg de laptop van hem op het vliegveld en ben direct weer naar huis gevlogen. De laptop was de volgende ochtend in het bezit van Kim en ze moest huilen toen ze het filmpje zag. Weet je waarom? Omdat ze zich toen realiseerde hoe vaak ze door mannen is gebruikt, dat die mannen niet van haar hielden en ze haar slechts als een voorwerp zagen”, vertelde de rapper. Al ontkende een woordvoerder van Kim dat er sprake was van een tweede tape. “Het klopt dat de laptop bij haar bezorgd is, en die vervolgens compleet is doorzocht, inclusief harde schijf. Wat erop stond waren filmpjes waarin Ray J en Kim samen in een vliegtuig en een restaurant zaten, maar waarbij verder geen seksuele handelingen werden gepleegd.”