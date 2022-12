Kim Kardashian over harde reacties op Balenciaga-heisa: “Mensen zijn altijd boos, of ik mij nu wel of niet uitspreek”

CelebritiesDe voorbije maand kwam Balenciaga onder vuur te liggen wegens een reclamecampagne waarin kinderen te zien zijn met teddyberen in tuigjes en andere bdsm-attributen. Realityster Kim Kardashian (42) kreeg het ook zwaar te verduren op sociale media omdat zij geregeld samenwerkt met het modehuis. In de ‘Angie Martinez IRL Podcast’ vertelt ze nu over de heftige reacties. “Ik had zoiets van ‘wacht, ik heb niets met deze campagne te maken, geef me de tijd om dit uit te zoeken’.”

De controversiële reclamecampagne van Balenciaga ging de voorbije maand vlot over de tongen. Het Spaanse modehuis pakte uit met nieuwe campagnefoto’s waarop kinderen te zien waren met knuffels in tuigjes én met andere bdsm-attributen. Ook realityster Kim Kardashian, die geregeld met het merk samenwerkt, kreeg een stortvloed aan kritiek over zich heen op sociale media.

Ze hield zich dan ook een tijdje bewust stil en verklaarde wat later op Twitter waarom. “Niet omdat ik niet walgde en verontwaardigd was over de recente Balenciaga-campagne, maar omdat ik met het team wilde spreken om zelf te begrijpen hoe dit kon gebeuren. Als moeder van vier kinderen ben ik geschokt door de verontrustende beelden. De veiligheid van kinderen moet met de hoogste achting in stand worden gehouden en voor pogingen om kindermishandeling van welke aard dan ook te normaliseren, is geen plaats in onze samenleving. Punt uit.” Kim nam de tijd de Balenciaga-heisa tot op de bodem uit te zoeken, maar kreeg tijdens haar stilzwijgen veel kritiek.

Harde kritiek

In een episode van ‘Angie Martinez IRL Podcast’ spreekt de realityster nu openhartig over de harde kritiek waarmee ze te maken kreeg. “Het was alsof iedereen dacht: ‘Waarom spreek je je niet uit?’ En ik had zoiets van ‘wacht, ik heb niets met deze campagne te maken en weet niet wat er aan de hand is. Geef me de tijd om dit uit te zoeken’. En van zodra ik zag wat iedereen op het internet zag en hoe de realiteit ineenstak, sprak ik me wél volledig uit. Ik gaf bovendien mijn ongezouten mening over kinderporno én veroordeelde het volledig.” Maar zelfs als ze wel van zich laat horen, zijn de mensen niet tevreden. “Omdat ik niet zei: ‘f*ck you Balenciaga’. Dat is het. Mensen werden daar boos om. Het is alsof ze boos zijn als ik me niet uitspreek en het merk volledig aan de kant schuif, maar ook als ik me wél uitspreek.”

Ze vervolgt: “Je kan niet winnen in dit soort situaties, tenzij ze horen wat ze willen horen. En weet je, ook als je niet betrokken wil zijn in het verhaal, word je erbij gesleurd. Dan moet ik mijn verantwoordelijkheid nemen en zeggen ‘oké, mensen zien mij als het gezicht hiervan, dus laat ik me hierover uitspreken’. Ik wil gewoon altijd het juiste doen.”

(Lees meer onder de tweet)

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Verbreekt samenwerking

Begin december maakte ‘TMZ’ dan ook bekend dat Kim Kardashian een nieuwe deal met Balenciaga voor 2023 per direct van tafel heeft geveegd vanwege de ophef. Ze besloot eerder al na te denken over hun samenwerking, maar de kogel lijkt dan toch door de kerk. Kim Kardashian weigert opnieuw samen te werken met het merk. Of dit een tijdelijke beslissing is of ze permanent de banden met Balenciaga verbreekt, is niet duidelijk.

KIJK. Het extravagante kerstfeest van de Kardashians.

Lees ook: