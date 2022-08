Kim Kardashian onderging laserbehandeling om buik strakker te maken: “Pijnlijk, maar het is het waard”

Kim Kardashian bekende een paar maanden geleden in een interview met ‘The New York Times’ dat ze zelfs in staat is om uitwerpselen te eten, mocht haar uiterlijk erop vooruit gaan. Ze maakte ongetwijfeld een grapje, maar ver zou ze wél degelijk gaan. Dat bewijst ook haar recente Instagramverhaal. De realityster deelde een bijzondere post met haar volgers, waarop te zien is dat ze een laserbehandeling aan haar buikstreek onderging. Het zou voor een strakkere buik zorgen. Het ziet er erg onaangenaam uit, gezien haar hele buik rood is gekleurd. “Dit is mijn favoriete laser. Het is pijnlijk, maar echt de moeite waard", klonk het in het bijschrift. Volgens haar is de behandeling levensveranderend.