Kim Kardashian met Chicago bij pediater EVDB

03 februari 2018

11u14

Bron: BuzzE 0 Showbizz Kim Kardashian is voor het eerst in het openbaar verschenen met haar dochtertje Chicago. Chicago is bijna drie weken oud en ging met mama Kim, een bodyguard en een nanny naar de pediater.

Voor zover we weten zou dit de eerste keer zijn dat Chicago, het derde kindje van Kim Kardashian en Kanye West, in het openbaar gezien wordt. Kim duwde de buggy voort en werd gevolgd door een nanny en een bodyguard. Vader Kanye West was er niet bij. Hij zit volgens TMZ momenteel in Europa.

Chicago West kwam vorige maand ter wereld via een draagmoeder en is nu bijna drie weken oud. Vanwege complicaties bij haar eerdere zwangerschappen kon Kim zelf geen kinderen meer baren.