Kim Kardashian geeft bizarre demonstratie: “Zo gebruik je mijn zakdoekendoos”

Coco Jr. kondigt comeback van The Dinky Toys aan: "Tijdens de repetitie meteen weer vonken en vuur"

Zoek alvast een bandana voor volgende zomer, want The Dinky Toys kondigen een grote comeback aan, 30 jaar nu hun eerste successen. “De ‘goesting’ is er weer. Eigenlijk waren we aan het repeteren voor een eenmalig optreden op het 100% Retro Festival, maar dat is zoals bekend niet doorgegaan. Het wordt een reünie met de meeste originele bandleden. In totaal gaan we met een 12-tal muzikanten op het podium staan. Ambiance verzekerd dus”, vertelt zanger Coco Jr.

