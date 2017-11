Kim Kardashian en Kanye West verkopen hun villa met enorme winst KDL

13u27 0 Photonews Kim en Kanye

Vlak nadat Kim Kardashian en Kanye West in 2013 een villa kochten in een chique wijk in Bel-Air lieten ze werklui aanrukken om het huis helemaal onder handen te nemen. Nu de werken afgerond zijn, hebben ze het stekje meteen verkocht en daar doen ze een goede zaak mee. Destijds betaalde het koppel 7,8 miljoen euro voor de woonst, maar nu hebben ze er maar liefst 15,3 miljoen euro voor teruggekregen. Hoeveel er van dat bedrag nog overblijft na aftrek van de werkkosten, is niet duidelijk.

Kim en Kanye zijn duidelijk dol op renoveren, want het huis dat ze in 2014 kochten in Los Angeles zijn ze momenteel ook nog aan het verbouwen. Binnenkort neemt het koppel er hun intrek samen met hun kinderen North (4) en Saint (bijna 2). Rond de jaarwisseling komt er nog een kindje bij, die krijgen Kim en Kanye via een draagmoeder omdat een medische aandoening het levensgevaarlijk maakte voor Kim om nog een keer zwanger te worden.

Photonews Kim en Kanye lieten de villa (in het midden) renoveren met dit als resultaat. Ze ontdeden het van haar Mediterraanse stijl, voegden kamers toe en verplaatsten het zwembad.

Photonews Zo zag de woning er voor de renovaties uit.