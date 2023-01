Kim Kardashian drinkt alcohol (na jarenlange onthouding): “Ik moet alles wat meer loslaten”

De realityster is nooit een grote fan geweest van alcohol. Haar zus Khloé Kardashian vertelde in 2016 nog het volgende aan ‘Elle’: “Kimberly drinkt helemaal geen alcohol. Ze is er gewoon nooit in geïnteresseerd geweest.” Een bron van ‘People’ stemde hier volledig mee in. “Ze drinkt misschien ‘eens’ een glas champagne op een feestdag of voor een verjaardagsfeest, maar het is zeldzaam. Af en toe drinkt ze iets, maar ze houdt écht niet van de smaak.” Maar hier is sinds kort dan toch verandering in gekomen. In de podcast ‘Goop’ biecht ze nu aan Gwyneth Paltrow op dat ze af en toe kan genieten van alcohol. “Toen ik 42 jaar ben geworden, ben ik een beetje beginnen drinken. Ik drink nu koffie én alcohol. Ik heb het gevoel dat ik gewoon alles een beetje meer moet loslaten.”