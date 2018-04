Kim Kardashian deelt 'throwback' van Caitlyn Jenner en krijgt de wind van voren EDA

01 april 2018

10u15

Bron: Instagram 0 Showbizz Kim Kardashian is niet altijd even subtiel op haar social media. En dan hebben we het niet alleen over haar riante verzameling topless foto's. De celebrity deelde dit weekend een throwback van haar stiefvader Bruce Jenner lang voor diens geslachtsoperatie maar dat vonden haar fans geen geslaagde grap.

Kim Kardashian en Caitlyn Jenner (née Bruce Jenner) zijn niet meer zo close als ze ooit waren. Nadat Caitlyn Jenner vorig jaar haar memoires uitbracht en daarbij Kim's moeder Kris aan de schandpaal nagelde, heeft Kim alle respect voor haar voormalige stiefvader verloren.

Net daarom is het behoorlijk verwarrend waarom Kim afgelopen vrijdag een foto uit de oude doos deelde waarbij haar moeder onder het badschuim zit en Bruce op de rand van het bad zit in een zijden kamerjas met een glas champagne in de hand.

TGIF Een foto die is geplaatst door null (@kimkardashian) op 31 mrt 2018 om 04:03 CEST

Fans reageerden ontzet en vonden het een laffe streek van Kim om de foto te posten. "Je zou geen foto's van haar mogen posten van voor haar transitie. Zij is de enige die dat recht heeft", klonk het onder meer. Het is onduidelijk of Kim de goedkeuring had gekregen om de foto te delen, maar afgaand op hun onderkoeld contact zou men kunnen vermoeden van niet.

"Ze willen me niet in hun levens."

In november vorig jaar sprak Caitlyn attended op een evenement rond haar boek en onthulde ze dat de relatie met de Kardashian-kliek in het vriesvak was beland. “Het is de laatste jaren zwaar geweest aan Kardashian-kant", aldus Caitlyn. "Om eerlijk te zijn, ik praat niet meer met hen. Met Kim heb ik al een jaar niet meer gesproken. Ze willen me niet in hun levens. Het is hartverscheurend wanneer je kinderen dat doen. Het doet echt pijn."