Kim Debrie zorgt de hele zomer voor ‘Zot veel vakantie’ op Radio 2: "Aan zee of in Brussel, maakt niks uit. Ik blijf een vrolijk huppelding" Marc Coenegracht

03 juli 2020

00u00 0 Showbizz Drie ochtenden ver is ze in 'Zot veel vakantie' op Radio 2, en het is al feest. Presentatrice Kim Debrie wordt vandaag 42. Al gaat de 'gewone' uitzending van haar zomerse ochtendshow voor alles. "Aan zee of in Brussel: maakt niks uit. Ik blijf een vrolijk huppelding."

Verjaren terwijl ze radio maakt, doet Kim Debrie al jaren. De voorbije zeven zomers was dat telkens aan zee tijdens haar show 'Plage Préférée'. Nu voor het eerst - omwille van 'omstandigheden' - gewoon drie hoog aan de Reyerslaan. Corona of niet, 'Zot veel vakantie' ademt vrolijkheid uit. Met speelse muziekjes, interventies van op vakantieplekken, de speelse ladybikers Kathleen Craenhals en Margaux Bogaert, culinaire bijdrages, artiesten zoals Stan Van Samang en gisteren André Hazes - tot zelfs de mogelijkheid om elke week een dier te adopteren. Het zijn, elke weekdag tussen 9 en 12 uur, 180 minuten radio die voorbij flitsen.

"Met de versoepelingen die de regering nog heeft goedgekeurd, hadden we met Kim alsnog een kusttoer kunnen doen. Maar het zou een compleet fout signaal geweest zijn", zegt 'Plage Préférée'- en 'Zot veel vakantie'-producer Peter Hermans. "Je kan onmogelijk mensen oproepen om naar een liveprogramma te komen, terwijl iedereen eigenlijk aan social distancing moet doen en je zeker geen volkstoeloop mag veroorzaken."

Dagelijkse work-out

Geen zomers zeegevoel voor Kim en haar luisteraars dus, al is er elke zondagochtend om 9 uur wel nog 'De zomers van...', waarin ze bij een BV peilt naar zijn vakantieherinneringen. Intussen is 'Zot veel vakantie' vooral hard werken voor de jarige, zo merken we tijdens ons bezoek. Drie uur aan de knoppen en voor de microfoon staan, geconcentreerd blijven, technische akkefietjes oplossen. Radio maken, maar ook aandacht hebben voor de tv-beelden op Eén en voor de Radio 2-app.

Na 21 jaar radio maken is en blijft dit de schoonste job die ik kon dromen.

Na afloop van de uitzending, tijdens onze babbel, moet een banaan eraan geloven. Snelle suikers, heet dat. "'Zot veel vakantie' is mijn dagelijkse work-out. Voor het eerst na al die fijne zomers aan zee gewoon in de radiostudio in Brussel. Het was aanpassen, ja. Ze hebben wel hun best gedaan om mijn werkplaats hier vrolijk en zomers aan te kleden, met kleurrijke kubusjes en sfeerverlichting, maar het is uiteraard helemaal anders. Dat kan ik niet ontkennen. Je ziet zelf wat je hier ziet van de buitenwereld: niets, dus. Elke ochtend opnieuw moet ik lachen als ik hier binnenkom en voel dat alles hier toch ook een beetje vakantie uitstraalt. We krijgen veel reacties van luisteraars die enerzijds wel zeggen dat het jammer is dat 'Plage Préférée' er deze zomer niet is, maar dat ze blij zijn met het zomerse vakantiegevoel dat we toch tot bij hen brengen. En ze sturen ons foto's van hun zomerplekje. Ook dat is fijn, natuurlijk."

Soms gestrest

"Natuurlijk maak ik eerst en vooral een radioprogramma. Leuk dat we nu ook te zien zijn op Eén en via onze app, maar daar lig ik niet wakker van. De mensen zien me dus zoals ik echt ben. Soms gestrest, soms heel gefocust, soms heel ontspannen. We gaan live en daardoor zijn er soms technische probleempjes. Maar het maakt het ook leuk om te doen", vindt Kim. En altijd blijft ze haar vrolijke zelf. "Al moet ik daar weinig voor doen. Ik ben écht wie ik ben. Een vrolijk huppelding, zoals ze zeggen. Ik heb ook geen zin om een rolletje te spelen. Ik ben nu eenmaal altijd enthousiast en vrolijk. En het is mijn job om het vakantiegevoel bij de ruim 800.000 trouwe luisteraars die we elke dag hebben te koesteren."

Mosselen-friet

“Na 21 jaar radio maken is en blijft dit de schoonste job die ik kon dromen. Ik zit in de fleur van mijn leven. Laat dat vooral nog maar heel lang duren! Al moet ik daar meteen bij zeggen dat ik de voorbije maanden vooral geleerd heb om geen verre toekomstplannen meer te maken. Ik weet ook niet of we dat nog ooit gaan kunnen. Oprecht, ik stel me die vraag. Ik ben voorzichtig geworden. Hier en nu genieten in onze bubbel en in ons Vlaanderen Vakantieland. Dat is al meer dan goed genoeg."

Hoe ze haar verjaardag straks viert? Met een bescheiden feestje binnen de privébubbel vanavond. "We gaan mosselen-friet eten met de familie", lacht ze.