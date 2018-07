Kim Debrie ontvangt Karl Vannieuwkerke in ‘Plage Préférée’ op Radio 2: "Ik ben zo blij voor hem dat hij weer is wie hij is en moet zijn" MC

02 juli 2018

06u00 4 Showbizz Vandaag duwt Kim Debrie de deuren van haar mobiele radiostudio op de pier in Blankenberge open voor een fijne, zomerse traditie op Radio 2: ‘Plage ­Préférée’. Twee maanden lang trekt ze langs de Belgische kust om met ­bekende gasten vakantieradio te maken. "Het wordt een zotte zomer", blikt ze vooruit.

Morgen mag ze 40 kaarsjes ­uit­blazen, maar eerst begint Kim Debrie onder een stralende zon aan haar zomershow op Radio 2. Op de pier in Blankenberge maakt ze deze ochtend in ‘Plage Préférée’ drie uur lang vakantieradio voor een massa luisteraars die stilaan overschakelen op een trager ritme. "Wat er op het programma staat? Een zotte zomer", vertelt de ­presentatrice, die aan haar zesde seizoen van ‘Plage Préférée’ ­begint.

"Met heel veel artiesten die langskomen. Zoals altijd is die lijst redelijk indrukwekkend, al zeg ik het zelf", lacht Kim. "We hebben opnieuw veel reportages. Zo is er de nieuwe reeks ‘Leg de bal in jouw kamp’ waarin we de mensen van de zotste kampen opbellen. Aan onze studio gaan we ook een ­zomer lang strandballen uitdelen. Uiteraard is er ook weer mijn ­interviewreeks ‘In zee met’, waarin ik lange strand­wandelingen maak en even lange babbels heb met interessante ­bekende ­mensen. Deze week is Karl ­Vannieuwkerke mijn wandel­partner. Een gast met wie ik in de wolken ben, want hij heeft enkele zomers lang niet toegehapt. Nu dus wel. Karl was bijzonder openhartig. Omdat ik zo’n toffe presentatrice ben zeker?", lacht Debrie luid. "Neen, even ernstig. Je voelt dat Karl weer écht goed in zijn vel zit. Met zijn gezondheid. Met zijn werk. Met de liefde. Ik ben zo blij voor hem dat hij weer helemaal is van wie hij is en moet zijn."

Flinke work-out

"Mijn gasten weten na al die jaren trouwens dat ik heel veel respect heb voor hen", gaat ze verder. "Ze kunnen openhartig zijn, want wij brengen hun verhaal mooi en ­positief. Wat ze off the record ­vertellen, wordt niet uitgezonden. Ze weten ook dat ik niet moet ­blinken, maar dat ik mijn gasten in de spotlights zet. Daarom durven ze vaak een stapje verder gaan dan bij anderen. We nemen ook volop onze tijd. We wandelen anderhalf, twee uur. Geen idee hoeveel ­kilometer dat is, maar het is ­zeker en vast een serieuze work-out. Tijd dat ik een stappenteller omdoe. (lacht) Gers Pardoel, die later aan de beurt komt in de show, schrok zelfs toen ik met hem aan onze tocht begon. Net een wat minder dagje aan het water, maar heel fijn. Ik moet tijdens ons gesprek ook ­altijd een beetje opletten dat we niet te ver wandelen. Er is altijd nog de terugtocht, hé."

"Die wandeling aan zee is zonder meer een breekijzer voor de goede gesprekken die mijn gasten willen hebben met mij», aldus Kim. «Ik ben daar 400 procent zeker van. De zee maakt de tongen los, hé. Je hebt ook echt het gevoel dat het geen interviews zijn, maar fijne, open babbels. Je wordt precies een beetje meer vrienden. En dan ­volgen er pure, eerlijke, schone verhalen. Radio is ook heel intiem. Het is enkel mijn gast en ik. En één geluidsman ­uiteraard, die altijd achter ons aan moet stappen."

Eerste duo

De volgende weken wandelt Kim op het strand met onder anderen Lutgart Simoens, Axelle Red, ­Wendy Van Wanten, Kamal ­Kharmach en Silvy De Bie. De radiostem waagt zich ook voor het eerst aan een duogesprek met Will Tura en zijn vriend en producer Jean Kluger. "Een zéér verrassende strandwandeling", verklapt ze.

Kim maakt vandaag en morgen ­radio in Blankenberge, de rest van de week vertoeft ze met haar ­onafscheidelijke radiocamper in Nieuwpoort. Walter Grootaers en Pat Krimson & Loredana zijn ­vandaag de gasten, morgen ­komen Frank Deboosere en Dana Winner langs. Woensdag is het aan Niels Destadsbader en Jef Neve.