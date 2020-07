Kim Debrie in de plaats van 'De madammen' op Radio2 MC

01 juli 2020

Siska Schoeters (38), Anja Daems (52) en Cathérine Vandoorne (49), zeg maar 'De madammen', zijn op vakantie vertrokken op Radio2. In de plaats komt Kim Debrie (41), die solo twee maanden lang vanuit de studio aan de Reyerslaan 'Zot veel vakantie' aan elkaar mag praten.

Geen 'Plage Préférée aan zee, maar dus wel veel zomerse geluiden vanuit Brussel. Ook 'De inspecteur' is op vakantie. In zijn plaats mag Dirk Ghijs heel veel zomerhits aan elkaar lijmen. In de namiddag is de stem van Peter Verhulst niet langer te horen. In de plaats kampeert Daan Masset met 'Zot veel zomer'.