Kim Cattrall aan Sarah Jessica Parker: "Stop met dat hypocriet gedoe"

10 februari 2018

17u45 0 Showbizz Kim Cattrall (61) postte deze ochtend een niet mis te verstane boodschap aan het adres van 'Sex And The City'-collega Sarah Jessica Parker. Zo maande Cattrall de actrice aan om "te stoppen met haar familietragedie uit te buiten om zo haar imago van 'nette meid' hoog te houden". Cattrall noemde Parker daaropvolgend -en overigens in naam van haar moeder- een hypocriet.

Eerder deze week kreeg actrice Kim Cattrall te horen dat haar broer Chris na een onrustwekkende verdwijning dood werd teruggevonden. Cattrall kreeg hierbij vele steunbetuigingen waaronder ook van haar SATC-collega's Kristin Davis en Cynthia Nixon. Ondanks hun 'koele verstandhouding' bood ook Sarah-Jessica Parker haar medeleven aan maar dat schoot bij Kim in het verkeerde keelgat.

Op Instagram haalde Cattrall dan ook zwaar uit naar haar jarenlange medespeelster:

"Ik heb geen behoefte aan je liefde of steun in deze tragische tijd @sarahjessicaparker", trok ze van leer.

In het onderschrift gaat ze verder: "Mijn moeder vroeg me vandaag 'wanneer gaat die @sarahjessicaparker, die hypocriet, je eindelijk met rust laten?' Je voortdurende aandachtszoekerij is een pijnlijke herinnering aan hoe wreed je toen werkelijk was en nog steeds bent. Laat met dit zeer duidelijk maken. (Als ik dat nog niet heb gedaan) Je bent niet mijn familie. Niet mijn vriend. Dus ik vraag je één laatste keer om te stoppen met onze tragedie uit te buiten om jouw imago van 'nice girl' op te poetsen."

Cattrall spoorde vervolgens haar volgers aan om een link naar een onthullend artikel in de 'New York Post' te delen. Dat artikel zou het terroriserende gedrag van Parker ten opzichte van Cattrall blootleggen.

It is with great sadness that myself and my family announce the unexpected passing of our son and brother, Chris Cattrall. At this time we ask for privacy but we want to thank you all on social media for your outpouring of love and support in this trying time. Een foto die is geplaatst door null (@kimcattrall) op 04 feb 2018 om 22:00 CET

Cattrall kreeg ook steunbetuigingen van haar andere 'SATC'-collega's Kristin Davis en Cynthia Nixon. Het trio onderhoudt tot op vandaag nog steeds een hechte vriendschap. Zonder Parker.

#SexandtheCity Een foto die is geplaatst door null (@kimcattrall) op 06 feb 2018 om 21:39 CET

Look who I got to see last week ! Cyn was in LA briefly and I kidnapped her for bedtime story reading to the delight of my child 🙌🏼 Also we decided to don our Equal Rights Now T-shirts to support the @eracoalition because we stand together for equal rights for all. 💞#equalityforeveryone #sisters #love #aunty #era #family Een foto die is geplaatst door null (@iamkristindavis) op 08 nov 2017 om 00:52 CET

'Sex And The City' vormde van 1998 tot 2004 een populaire Amerikaanse televisieserie over de belevenissen van vier vriendinnen in Manhattan. De reeks kende 6 seizoenen en kreeg nadien ook twee films. Recent was er sprake van een derde film maar die plannen lijken nu definitief van tafel. Tenzij één van de actrices wordt vervangen, uiteraard. To be continued.