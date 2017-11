Kijkt u vanavond naar België-Japan? Freek Braeckman en Maarten Breckx geven pronostiek TDS

17u51

Bron: VTM 0 Showbizz Vanavond spelen de Rode Duivels hun oefenwedstrijd tegen Japan. Die match is volledig live te zien bij VTM. VTM NIEUWS-ankers Freek Braeckman, Maarten Breckx en hun collega’s geven alvast hun - niet altijd even professionele - pronostiek.

“Hoe kan je nu verliezen tegen Japanners? Die mensen kunnen goed koken, maar voetballen”, vraagt Freek zich af. België-Japan gaat door in het Jan Breydelstadion in Brugge en is volledig live te volgen bij VTM vanaf 20.20. Kunnen de Duivels vanavond voor de eerste keer winnen tegen zwarte beest Japan?

In het Jan Breydelstadion zorgen Jan Dewijngaert en Gilles De Bilde voor het wedstrijdcommentaar. Maarten Breckx doet de voor- en nabeschouwing langs de zijlijn samen met analisten Jan Ceulemans en Gilles De Bilde. Ook voetballiefhebber en Rode Duivels-supporter Niels Destadsbader is erbij.

