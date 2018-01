Kijkrecord voor Philippe Geubels: ‘Taboe’ blijft stunten hl

30 januari 2018

11u20

Bron: hl 9 Showbizz Naar de tweede aflevering van ‘Taboe’ hebben zondagavond 1.693.700 Vlamingen gekeken. Dat zijn er zo’n 160.000 meer dan een week eerder bij de start. Dat cijfer zal de komende dagen trouwens nog stijgen, want daar moeten nog ook de uitgestelde kijkers (tot zeven dagen) bijgeteld worden.

Daarmee scoort Philippe Geubels nu al zo’n 100.000 kijkers meer dan ‘F.C. De Kampioenen: Jubilee General!’, de tweede film van de kampioenen die op 1 januari op Eén werd uitgezonden en het voorlopige jaarrecord was. Met dit cijfer zou Geubels vorig jaar op de tweede plaats geëindigd zijn in de top 100 van kijkcijfers in 2017, net na het derde seizoen van 'Reizen Waes' dat toen 1.944.000 kijkers (live + uitgesteld) haalde. Het opzet van ‘Taboe’ leek vooraf controversieel, aangezien de komiek in elke aflevering gasten met een handicap of terminale ziekte in zijn vakantiehuis aan zee wilde uitnodigen, om daarna grappen over hen te maken tijdens een zaalshow. Een ongezien idee, maar door het steeds aanwezige respect wel vertederend zo blijkt nu door de kijkcijfers.