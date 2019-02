Kijkers verbazen zich over huwelijksreizen in ‘Blind Getrouwd’: “Ik zou onmiddellijk iets anders boeken” DBJ

15 februari 2019

07u00 0 Showbizz In ‘Blind Getrouwd’ zijn de vijf koppels op huwelijksreis vertrokken. Dat deden ze naar zonnige bestemmingen als Cyprus, Malaga en de Algarve, maar de accommodatie waarin de koppels verbleven was heel wat minder rooskleurig vinden veel kijkers.

“Vorig jaar waren de huwelijksreizen toch wat fancier?”,“Nog een seizoen of twee en het is met een smijt-tent te doen” of “Als ze mij een huisje zouden geven als dat van Tim en Elke zou ik onmiddellijk iets anders boeken.” De kijker verbaasde zich duidelijk over de kwaliteit van de accommodaties waarin de ‘Blind Getrouwd’-koppels terecht kwamen.

Alle vijf koppels bleven voor hun huwelijksreis in Europa. Joris & Annelies en Tim & Elke trokken naar Malaga, Lenny & Jolien vlogen naar Cyprus, Joke & Stijn naar Rhodos en Tine & Victor vierden hun huwelijk in de Portugese Algarve. De koppels in de aflevering waren blij dat ze op vakantie gingen, maar werden duidelijk niet omver geblazen door luxe. “Het bed is een stuk kleiner dan dat van vorige nacht”, merkte Stijn op toen hij zich samen met zijn Joke neervlijde in hun nieuwe bed.

En ook Tim en Elke hadden al imposantere kamers gezien. “De luster is... kleurrijk”, vond Elke wanneer ze voor het eerst hun slaapkamer bewonderde. Elke geraakte vervolgens niet verder dan haar kamer ‘authentiek’ te noemen.

Wanneer Elke samen met haar man in bed lag kon ze zich niet langer bedwingen. Met haar hand voor de mond proestte ze het uit terwijl Tim uitvoerig de schoonheid van het schilderij en de luster in de kamer beschreef. Ook het bloemetjesdekbed moest eraan geloven. “Het is niet alleen het kopkussen, het hele dekbed is zo”, schaterlachte Elke.

“Voor één koppel staat de champagne ijskoud, voor het andere staat het te chambreren op het dressoir. Het volgende koppel moet waarschijnlijk zelf iets gaan halen in de nachtwinkel”, aldus een andere kijker. Nog iemand anders zag een koelkast naast een open haard staan. “Vliegen met Ryanair en low-budgethotels. Is het geld op bij VTM”, vraagt nog iemand zich af.

Vorig jaar waren de huwlijksreizen toch wat fancier? Of ligt dat aan mij? #BlindGetrouwd Atika Daniels(@ AtikaDaniels) link

Nog een seizoen of 2 en ‘t is met een smijt-tent te doen #blindgetrouwd Tom Messiaen(@ tmissie) link

Als ze mij zo een huisje gaven als Tim en Elke. Ik zou onmiddellijk zelf iets anders boeken voor de resterende 3 dagen. Het is wel uw huwelijksreis!!!! #blindgetrouwd Paméla Martens(@ martens_pamela) link

Voor koppel 1 staat de champagne nog ijskoud op hun kamer. Bij koppel 2 staat er een fles te chambreren op een dressoir. Het volgende koppel moet waarschijnlijk zelf iets gaan halen in de nachtwinkel. #BlindGetrouwd Peter Guidé(@ guide_peter) link

Vliegen met Ryanair en goedkope budget hotels. Is het geld op bij VTM? #blindgetrouwd Eline Vanassche(@ ElineVanassche) link

Staat daar nu een frigo naast de open haard? #blindgetrouwd pic.twitter.com/DxBxInpH0J Christof(@ GewoonChristof) link