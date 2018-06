Kijkers ongerust over fel vermagerde Staf Coppens: wat is er aan de hand? Redactie

19 juni 2018

07u46

Bron: Dag Allemaal 1 Showbizz Voor een nieuw programma is Staf Coppens op zoek naar kinderen tussen vier en zeven jaar en hun ouders. Daarvoor doet hij een oproep via een spotje op VTM, waarin hij enkele kinderen ludieke opdrachten laat uitvoeren. Maar het zijn niet de kinderen noch de opdrachten die de aandacht trekken, wel het feit dat Staf enorm vermagerd is.

Ongeruste kijkers vragen zich af wat er met de jongste van de Coppens-broers aan de hand is. Maar dat is nergens voor nodig. "Mensen hoeven zich geen zorgen te maken", zegt Staf meteen. "Ik ben inderdaad wat kilootjes kwijtgeraakt bij een experiment voor het nieuwe, alweer zesde seizoen van ‘Het Lichaam Van Coppens’ dat dit najaar op VTM te zien zal zijn. Meer is het niet, hoor, al vind ik het wel lief dat mensen zo begaan met me zijn."