Kijkers kunnen eigen ‘The Masked Singer’-pak ontwerpen

Nadat z'n ex-vriendin zich eerder deze week al uitsprak tegen acteur Jonah Hill (39), bekend uit ‘Superbad’ en ‘The Wolf of Wall Street’, is nu ook een actrice naar voren gekomen met beschuldigingen. Alexa Nikolas (31), die meespeelde in ‘Zoey 101', beweert dat Hill haar tegen haar zin kuste toen ze amper zestien was. Zijn advocaat ontkent haar relaas.