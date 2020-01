Kijkers geschrokken na extreme aflevering van ‘Kamp Waes’: “Dit is echt zó hard” DBJ

26 januari 2020

21u21 9 TV Tom Waes in tranen, een kandidaat die het bewustzijn verliest en anderen die op het punt staan op te geven. In de laatste aflevering van ‘Kamp Waes’ werden de zes overgebleven kandidaten voor een oefening gegijzeld en daar ging het er hard aan toe. De kijkers schrokken van de extreme proef, maar leefden ook heel erg mee. “Ik moest mee wenen met de kandidaten.”

Voor start van ‘Kamp Waes’ vertelde Tom Waes het al. “Er is één proef, een mentale, waar ik nu nog steeds met een lichte huivering aan terugdenk”, vertelde hij toen aan deze krant. “Ik kan je verzekeren dat er nadien over gepraat zal worden.” En Waes kreeg gelijk.

“Dit was zó hard”, “Waarom worden de kandidaten niet medisch in de gaten gehouden?” en “Hoe heftig was dit?”. De kijkers van ‘Kamp Waes’ moesten even bekomen van de laatste aflevering. Daarin werd er voor de zes overgebleven kandidaten een gijzeling gesimuleerd. Ze werden gevangen genomen en opgesloten in een bunker, kregen boeien om en moesten een oranje overall aan. Twaalf uur lang stonden ze ten prooi aan de Special Forces, die voor de gelegenheid de rol van terroristen aannamen. Tom Waes en een team van experten volgden alles in een aanpalende kamer via camerabeelden en stonden klaar om in te grijpen als er iets fout zou gaan.

De kanidaten ondergingen de test allemaal om de mentale weerbaarheid van de kandidaten te testen. En die test doorstonden David, Joni, Xander, Zeger, Debby en Aaron de eerste uren zonder veel moeite. Het was toen, na tien uur ondervraging, dat de zogenaamde - en voor alle duidelijkheid ‘gespeelde’ - psychopaat de bunker betradt, dat de kandidaten het écht moeilijk kregen. In de bunker, met een gevoelstemperatuur van 5 graden, kregen de kandidaten voortdurend koud water in hun nek gegoten als ze bleven zwijgen in het opgezette rollenspel.

Buiten bewustzijn

Na een zoveelste ijskoude douche en de opgestapelde vermoeidheid verloor kandidaat David daardoor zelfs even het bewustzijn. Door de medische dienst van de Special Forces werd hij naar buiten gebracht, maar daar gaf hij zelf aan door te willen gaan. Ook voor hem ging de proef nadien gewoon verder.

Na het verval van David, werd het ook voor de andere kandidaten even te zwaar. “We stoppen ermee mannen”, besloten kandidaten Zeger en Joni die schoon genoeg hadden van de in scène gezette gijzeling. “Je kan een beetje overdrijven. Het is goed geweest, ik heb het fucking koud”, klonk het. Het was Xander die de twee uiteindelijk kon overtuigen om toch door te gaan.

Tranen

De oefening duurde de hele nacht, van 19u30 tot 7u30. En toen die uiteindelijk afgelopen was, konden de kandidaten uit pure vermoeidheid en ontbering hun tranen niet bedwingen. “Ik kan het niet tegenhouden”, snikte Xander. Ook Tom Waes ontsnapte er niet aan. “Ik sta hier ook te bleiten, weet je dat?”, zei hij tegen Xander terwijl hij hem knuffelde. Maar iedereen had moeite zijn tranen onder controle te houden. Het duurde even, maar uiteindelijk kregen de overgebleven zes er toch terug een glimlach uitgeperst. “Qua teambuilding kan dit tellen”, besloot Waes.

Volgende week staat de laatste reguliere aflevering van ‘Kamp Waes’ gepland, de week daarop wordt er een speciale aflevering met niet vertoonde beelden en bloopers uitgezonden.

