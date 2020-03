Kijkcijferkanon en trending op Twitter: ‘Corona’-reeks brengt geslaagde ode aan de zorgsector Hans Luyten

24 maart 2020

17u47

Het is alle hens aan dek bij het productiehuis Geronimo dat 'Helden Van Hier: Corona' voor VTM maakt. "Onze startaflevering haalde 763.000 kijkers en was trending op Twitter. Bij zo'n topcijfers heb je als tv-maker meestal een gevoel van 'Yes!', maar deze keer is het toch dubbel", aldus bedenker Manu Vanderjeugd.

Dat dubbel gevoel is er vooral vanwege het ongenoegen dat leeft in de zorgsector. “Daar schreeuwt men al jaren om aandacht en respect”, zegt Vanderjeugd. “De werkdruk is er groot, de verloning niet altijd rechtvaardig en de waardering soms zoek. De coronacrisis lijkt nu plots voor een omwenteling te zorgen. Dat het hele land nu voor de zorgsector applaudisseert, is natuurlijk fantastisch en zeer verdiend. Maar het blijft toch jammer dat daar eerst deze crisis voor nodig was. Daar heb ik het toch moeilijk mee. Ik hoop dat als deze crisis voorbij is, er eindelijk een debat komt waar de verzuchtingen van de hele sector eindelijk worden gehoord.”

Open armen

Het succes van deze reeks maakt ook duidelijk hoe uitzonderlijk de crisis is. “Iedereen heeft duidelijk nood aan informatie en extra duiding. De VRT en VTM profileren zich als nieuwszenders en zien hun info-programma’s alleen maar pieken. Vier, dat geen nieuwsuitzendingen heeft, lijdt daar duidelijk onder. ‘Helden Van Hier: Corona’ wil niet alleen informatief zijn, maar ook een eerbetoon aan de zorgsector, die ons land op de been houdt. Iets wat duidelijk niet alleen door de zorgverleners zelf wordt gewaardeerd.”

Ondanks de moeilijke tijden ondervinden de makers weinig hinder bij het maken van deze reeks. “We worden juist overal met open armen ontvangen. Wellicht omdat we ondertussen een uitgebreid netwerk en veel krediet hebben opgebouwd. Toen we vijf jaar geleden met ‘Helden Van Hier’ startten waarin we diverse hulpdiensten wilden volgen, was er vooral veel wantrouwen. Men vroeg ons: ‘Wat gaan jullie precies doen’, ‘Hoe willen jullie dat doen’ en ‘Is dat wel oké?’ Ondertussen kent men ons, onze protocols en de afspraken die we maken. Toen we de diensten en experten voor ‘Helden Van Hier: Corona’ contacteerden, was het enthousiasme om mee te werken meteen groot. Marc Van Ranst zei ons: ‘Vlieg er maar in, want dit programma moet gemaakt worden.’ We zijn overal welkom en voelen de steun.”

10 locaties tegelijkertijd

Het programma zit uitzonderlijk kort op de bal. “Omdat de opnamen van al onze andere programma’s al waren stilgelegd, konden we iedereen vrijmaken om mee te werken aan dit programma. Enkel daarom lukt het ons om dit te maken. Normaal bereiden we een seizoen van ‘Helden Van Hier’ een maand voor, filmen nadien 6 tot 9 maanden op locatie en trekken vervolgens nog eens 3 maanden uit voor de montage. Doorgaans duurt het dus ongeveer een jaar voor de afleveringen op antenne komen. Nu is dat al na een week. En we filmen op 10 locaties tegelijk. Ja, het is alle hens aan dek.”

“We waken erover dat we veilig blijven werken en nemen alle voorzorgen in acht. Al ons materiaal wordt regelmatig ontsmet en de verschillende filmploegen komen niet met elkaar in aanraking. In de echte gevarenzones werken we met vaste camera’s of bodycams. Dat er al iemand van onze medewerkers besmet zou zijn geraakt door het virus, klopt niet.”

‘Helden Van hier: Corona’ heeft ook de makers veel geleerd. “Onder andere dat wij gelukkig geen situaties kennen zoals de ziekenhuizen in Italië. Ik heb het gevoel dat er bij ons nog overzicht is in onze ziekenhuizen. Ze zijn er klaar voor, werken goed samen en ondersteunen elkaar. Er is voorlopig geen overrompeling. Sommige zorgverleners hebben lange shifts en werken in lastige omstandigheden. Vooral vanwege de maskers en pakken die ze als extra bescherming moeten dragen. Maar eigenlijk doen ze nu wat ze al jaren doen: hun job en zich ten volle inzetten. Alleen lijkt het alsof de buitenwereld dat nu eindelijk ook ziet en waardeert.”

Elke maandag op VTM, 20.35 uur, herbekijk de afleveringen op VTM GO.