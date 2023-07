KIJK. Zwoegen en zweten voor Karen Damen tijdens try-outs voor onewomenshow: “Achteraan staan de mannen pinten te drinken”

TV De verloren Zillion-ta­pes. "Ik ben allesbehal­ve een preutse trien. Maar dat daar... dat was erover”

Op drie videobanden die jarenlang stof hebben vergaard staat ‘Zundays’ geschreven - u weet wel: de legendarische seksfeesten in de Zillion. Volgens Frank Verstraeten hebben de gerechtelijke diensten die tapes over het hoofd gezien tijdens huiszoekingen destijds in zijn Antwerpse discotheek. Eén druk op de ‘play’-knop en je staat terug in 2001, tussen het publiek, tijdens een hete nacht in Zillion. Dit is het verhaal van die verloren tapes - ongecensureerd. “De Zundays werden steeds extremer: vijf naakte mannen op een rijtje, alles kon. En de aangekochte poppers verstoven we met rookmachines.”