KIJK. Zo zien de Hanson-broers van de monsterhit ‘MMMBop’ er vandaag de dag uit

MuziekDe drie schattige Hanson-broertjes, Isaac, Taylor en Zac, waren een fenomeen in de jaren 90, dankzij hun wereldhit ‘MMMBop’. Maar hoe gaat het intussen 26 jaar later met hen? Hun lange (en wilde) haren zijn ze intussen kwijt, maar ze maken vandaag de dag nog steeds samen muziek. En er is nog meer goed nieuws voor de fans, want in de loop van 2023 vergezellen ze de Britse band Busted op hun jubileumtournee.