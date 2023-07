KIJK. Zo klonk Like Mike op Tomorrowland, zonder grote broer Dimitri Vegas

bv KIJK. Van ‘I Lie and I Cheat’ tot ‘Rare Streken’, dit is de me­dia-carrière van Bea Van der Maat

Voor ze zich terugtrok uit de showbizzwereld bouwde Bea Van der Maat een indrukwekkende carrière op in de media. Ze raakte eind jaren 80 bekend als presentatrice van ‘Tien om te zien’ en ze speelde de hoofdrol naast Urbanus in ‘Koko Flanel’. Ze zong ook bij Won Ton Ton met als grootste hit ‘I Lie and I Cheat’. Een overzicht van haar carrière.