KIJK. Verboden duik in zwembad van Graceland zet kwaad bloed bij fans van Elvis Presley: “Hij had gearresteerd moeten worden”

Showbits BV OP CONGÉ: Andy Peelman in Spanje, zijn gezin in Frankrijk: "Mensen vinden het raar dat wij apart op reis gaan”

Showbits videobelt deze zomer met BV’s vanop zijn of haar vakantiebestemming. Vandaag toont presentator Andy Peelman zijn zomerstek, vanuit het zonnige Alicante. Zijn vrouw en kinderen zijn er niet bij, want die houden vakantie in Frankrijk. “Mensen vinden het raar dat wij apart op reis gaan”, zegt hij tegen Senne in een nieuwe Showbits.