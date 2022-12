KIJK. Taart, zingende fans én een kus van haar vriend: Billie Eilish viert haar 21ste verjaardag

CelebritiesBillie Eilish is 21 jaar geworden en dat heeft ze op een mooie manier mogen vieren. Voor het echte feest plaatsvond, trad de zangeres nog enkele keren op. Tijdens die concerten zongen haar fans luidkeels ‘Happy Birthday’. Op het podium kwam haar familie haar ook verrassen met een taart. Na de shows vierde ze haar verjaardag met vrienden en familie in een kerstmanpakje. Ook haar vriend Jesse Rutherford (31) was van de partij en zorgde voor de verjaardagskussen.