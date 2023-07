KIJK. Radja Nainggolan supportert voor Anouk Matton op Tomorrowland

Muziek “Ik voel me niet goed, ik ben zo verward”: 5 jaar geleden stierf top-dj Avicii, zo verliepen zijn laatste dagen

Op Tomorrowland in Boom is er dit weekend nog een mooi eerbetoon aan hem te zien bij de Library Stage. Avicii mag dan al vijf jaar dood zijn, hij is nog lang niet vergeten. Hij maakte dan ook miljoenen fans gelukkig met zijn muziek. Achter de schermen worstelde Tim Bergling, zoals de dj echt heette, echter met een zware depressie en een drugsverslaving. “In zijn broekzak, zijn toilettas, in een leeg blikje... Overal verstopte hij pillen.” Zo verliepen zijn laatste dagen, voor hij op 20 april 2018 uit het leven stapte in Oman.