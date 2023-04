KIJK. ‘Prinses Shuffle’: het subtiele voetenwerk van Kate Middleton gaat viraal

Showbits ‘Spring’-actrice Anneleen Liégeois zoekt met tegenzin cohousers: “Financieel moet het, maar laat mij wel gerust”

Vlaanderen kent haar voornamelijk als de populaire danseres ‘Katrijn Van Asten’ in de hitreeks ‘Spring’, maar niet veel later verdween actrice Anneleen Liégeois in de mist. Ze haalde na de Studio 100-reeks nog rollen binnen in ‘Wittekerke’ en ‘Familie’, tot ze in 2010 de showbizz voor bekeken hield. Jarenlang leek ze spoorloos, tot Showbits haar YouTube-kanaal in december 2021 ontdekte. Liégeois documenteert daar haar nomadenbestaan in korte vlogs.