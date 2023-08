TV Jan Van Looveren speelt uitvergro­te versie van zichzelf in comedy­reeks: “Twintig jaar geleden was ik het personage uit de reeks”

“Twintig jaar geleden had ik je gezegd dat de reeks mijn leven was”, maar ondertussen is Jan Van Looveren (55) veranderd. In zijn nieuwe sitcom speelt hij nu een uitvergrote versie zichzelf aan de zijde van zijn vrouw en 16-jarige dochter. “Vroeger was ik razend geworden als ik mijn dochter zag roken, nu ben ik gemilderd.”