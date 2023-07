KIJK. Nieuwe beelden tonen hoe dj-set letterlijk wegdavert tijdens show Fred Again op Werchter

Headliner Fred Again liet het publiek zaterdag kronkelen, schuren en stampen in The Barn. De Britse beatmeister moest op een bepaald moment zelfs noodgedwongen de pauzeknop induwen. De reden? De vloer die té hard daverde van al die dansbenen, en Fred Again die door den bibber niet meer op zijn knoppen kon duwen. Pas nadat een medewerker werd opgetrommeld om z’n paneel vast te houden, kon de set hervat worden. Fred Again scoorde in 2021 een monsterhit met ‘Marea (we’ve lost dancing)’ en werd zo een van de grootste (rijzende) sterren in het muziekcircuit.