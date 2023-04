KIJK. Michelle Obama zingt als achtergrondzangeres bij Bruce Springsteen

Celebrities Bruce Spring­steen gooit gitaar tegen hoofd van technieker: “One man down”

Achter de schermen tijdens een concert van Bruce Springsteen ging het even de mis. De rockster trad op in Atlanta in de Verenigde Staten. Op een bepaald moment gooit de zanger zijn gitaar weg, richting de technieker, die verstopt zit op het podium. Hij kan het instrument wel niet op tijd vangen. Met volle kracht krijgt hij de gitaar op zijn hoofd en struikelt hij van het podium. Het is wel snel duidelijk dat alles in orde is met de man. “One man down”, grapt Springsteen.