Kijk mee achter de schermen van de Miss België-reis in het snikhete Sharm-el-Sheikh Daimy Van den Eede

20 oktober 2019

16u40 0 Showbizz De 32 kandidates die strijden om het kroontje van Miss België, verblijven momenteel in de Egyptische badplaats Sharm-el-Sheikh. Daar zijn er allerlei fotoshoots en video-opnames voor de uiteindelijke show op 11 januari volgend jaar.

Verder kiest de jury onder meer al een ‘Miss Beach’ en een ‘Miss Sport’ en wordt de kennis van de finalisten getest in een quiz. “Wij zijn de lucky ones”, vertelt één van de kandidates. “Bij ons is het heel koud, dus we genieten er dubbel en dik van.”