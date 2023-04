KIJK. Man die naar ‘The Office’ kijkt in het vliegtuig, heeft niét door dat acteur uit de serie gewoon naast hem zit

Celebrities Oscarwin­nen­de documentai­re­ma­ker Alex Gibney: "Ik heb schokkende verhalen over Tom Cruise”

Documentairemaker Alex Gibney (69) zegt in gesprek met ‘Rolling Stone’ dat hij heftige verhalen heeft over Tom Cruise. “Als iemand die ooit ‘on the record’ wil vertellen, zullen mensen geschokt zijn. Maar tot nu toe is het nog niet gelukt om iemand voor de camera te krijgen.”