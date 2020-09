KIJK LIVE. Ook Sean Dhondt geeft verklaring over gelekte naaktbeelden: “Het is zo belangrijk dat dit stopt. Voor nu. En voor wie dit nog zou meemaken” Bram De Brabander

11 september 2020

18u03 0 Showbizz Sean Dhondt (36) is de derde BV van wie de voorbije dagen naaktfoto’s en -filmpjes circuleerden via sociale media. Dat vertelde de zanger en presentator vrijdagavond in een krachtige persoonlijke verklaring in het Qmusic-programma ‘Vrienden van de Vrijdag’. Eerder reageerden ook al Sean Dhondt (36) is de derde BV van wie de voorbije dagen naaktfoto’s en -filmpjes circuleerden via sociale media. Dat vertelde de zanger en presentator vrijdagavond in een krachtige persoonlijke verklaring in het Qmusic-programma ‘Vrienden van de Vrijdag’. Eerder reageerden ook al Peter Van de Veire (48) en Stan Van Samang (41) op de intieme beelden die van hen verspreid werden. “De manier waarop mijn privacy en die van anderen is geschonden, is ronduit mensonterend”, vertelde Sean aan Sam De Bruyn. “Daarom is het zo belangrijk dat dit nu stopt.”



“Dit is een radioprogramma waarin we normaal heerlijk feestelijk de vrijdagavond en het weekend vieren!”, stak Sam De Bruyn van wal in z’n Q-show ‘Vrienden van de Vrijdag’. “En we gaan dat écht straks ook nog proberen. Maar het leven is niet altijd een feest. Enkele van mijn vrienden gaan op dit moment door een hel.”

“Ik denk dat je goed weet over welke mensen het gaat. Want je hebt mogelijk ook filmpjes en foto’s van hen doorgestuurd in de WhatsApp-groep van je eigen vrienden”, vervolgde de presentator. “Misschien heb je smakelijk gelachen met collega’s over wat je gezien hebt. Of je hebt die beelden misschien ongevraagd toegekregen en bent er hard van geschrokken. Het waren in elk geval beelden die niet voor jou bedoeld waren. Eén van de mensen waar het over gaat, is een héle goeie vriend van ons allemaal, hier bij Q. En hij wil vandaag ook nog graag iets kwijt over zijn situatie.”

De manier waarop mijn privacy en die van anderen is geschonden, is ronduit mensonterend. Met als gevolg een hallucinant sneeuwbaleffect, in gang gezet door iemand die het nodig vond om privébeelden kwaadwillig te verspreiden. Sean Dhondt

Daarna vertelde Sean Dhondt in een krachtig statement hoe groot de impact van de gelekte naaktbeelden is op z’n eigen leven en dat van z’n naasten. “De manier waarop mijn privacy en die van anderen is geschonden, is ronduit mensonterend. Met als gevolg een hallucinant sneeuwbaleffect, in gang gezet door iemand die het nodig vond om privébeelden kwaadwillig te verspreiden. Ja, ik heb die beelden zelf gemaakt, in mijn privé-sfeer. Iets waar ik achteraf gezien beter had over moeten nadenken. Maar het was uiteraard niet de bedoeling dat die ongevraagd zouden rondgaan. Want zo kwamen ze ook terecht bij mensen die, tegen hun wil, die beelden te zien hebben gekregen. En ontstonden er plots de wildste verhalen. Daarom is het zo belangrijk dat dit stopt”, klonk het.

Dhondt wenste het niemand toe om op deze manier publiekelijk vernederd te worden. “Natuurlij zie ik hier enorm van af. Maar, ik heb tegelijkertijd ook heel hard beseft dat een opvangnet op zo’n momenten heel belangrijk is. Zowel familie, vrienden, collega’s hier bij Q en bij VTM en ver daarbuiten. Ik kan me heel goed inbeelden dat mensen die geen dergelijk, warm opvangnet rondom zich hebben of jonge mensen, die minder weerbaar zijn, er daardoor echt onderdoor gaan. En daarom vind ik het nogmaals nodig om er nu iets over te zeggen. Want wat mij nu overkomen is, kan misschien wel andere mensen helpen.”

Strafbaar

Dhondt is de derde BV van wie de voorbije dagen expliciete naaktfoto’s en -filmpjes rondgestuurd werden via sociale media. Met zijn statement volgt hij het voorbeeld van Peter Van de Veire en Stan Van Samang, die eerder een verklaring gaven over intieme beelden die van hen gelekt werden. Van Samang diende bovendien klacht in tegen onbekenden.

Onze expert justitie, Faroek Özgünes, waarschuwt bovendien dat iedereen die de foto’s verspreidt strafbaar is. Wie dat alsnog doet, riskeert tot vijf jaar cel en een geldboete tot 10.000 euro. Sinds 1 juli is er ook de wet tegen wraakporno: die maakt het voor slachtoffers mogelijk om de verdere verspreiding van die beelden tegen te gaan.

Lees hieronder de volledige verklaring van Sean:

Wie had kunnen denken dat ik hier ooit op de radio iets over zou komen vertellen? Maar ik voel dat het nodig is. Ik ga daar niet over liegen, de impact op mezelf en mijn dichte omgeving, de mensen die ik het aller-, allerliefste zie, is enorm. Gigantisch zelfs. De manier waarop mijn privacy en die van anderen is geschonden, is ronduit mensonterend. Met als gevolg een hallucinant sneeuwbaleffect, in gang gezet door iemand die het nodig vond om privébeelden kwaadwillig te verspreiden.

Ja, ik heb die beelden zelf gemaakt, in mijn privé-sfeer. Iets waar ik beter had over moeten nadenken, achteraf gezien. Maar het was uiteraard niet de bedoeling dat die beelden ongevraagd zouden rondgaan. Want zo kwamen ze ook terecht bij mensen die, tegen hun wil, die beelden te zien hebben gekregen. En ontstonden er plots de wildste verhalen. Daarom is het zo belangrijk dat dit stopt.

Ik wens het niemand toe om op deze manier publiekelijk vernederd te worden. En natuurlijk zie je daar enorm van af. Maar, ik heb tegelijkertijd ook heel hard beseft dat een opvangnet op zo’n momenten heel belangrijk is. Zowel familie, vrienden, collega’s hier bij Q en bij VTM en ver daarbuiten.. Ik kan me heel goed inbeelden dat mensen die geen dergelijk, warm opvangnet rondom zich hebben of jonge mensen, die minder weerbaar zijn, er daardoor echt onderdoor gaan. En daarom vind ik het nogmaals nodig om er nu iets over te zeggen. Want wat mij nu overkomen is, kan misschien wel andere mensen helpen.

Dus voor iedereen die hetzelfde meemaakt of meegemaakt heeft of iemand kent in dezelfde situatie, alsjeblieft: wees lief voor elkaar. Wees je bewust van de gevaren. Hoe snel iets kan gebeuren, zonder dat je daar zelf bij stilstaat. Ik ben nu, jammer genoeg, een goed voorbeeld om dat te zeggen. Doe er niet lacherig over of pest elkaar niet. Want dit is ernstig. Mensen kunnen in zo’n situatie alle hulp gebruiken.

Ik wil nu vooral rust om dit te verwerken voor mezelf en met de mensen rondom mij, die er het meest toe doen. Het is zo belangrijk dat dit stopt. Voor alle betrokkenen nu. En voor iedereen die het nog zou meemaken in de toekomst.