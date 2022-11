KIJK LIVE. “Nicole werd genadeloos weggerukt, midden in haar liefdeslied met Hugo”: volg hier de begrafenis van Nicole Josy

BV“Het is het afscheid van ‘Nicole, van Nicole van Hugo, van Colleken, van Nicole én Hugo…’” Bleek en aangeslagen volgt Hugo Sigal het afscheid van z’n geliefde Nicole in Zemst. Al speelt er af en toe ook een vage glimlach om z'n lippen, bij het horen van de pakkende getuigenissen van vrienden en familie. Wie de ceremonie graag wil volgen, kan dat via onze livestream. Ook buiten aan het crematorium staat er een groot scherm opgesteld.

Een blik op de aula

De uitvaartplechtigheid begint met het nummer ‘New York' van Frank Sinatra. In de zaal verschillende bekende gezichten, die Nicole en Hugo een warm hart toedroegen. Onder meer Anne De Baetzelier, Christoff en Lindsay en Jo Vally en Janine Bisschops zijn aanwezig.

Vage glimlach

Tussen het verdriet verschijnt soms ook een vage glimlach op Hugo’s lippen. De artiest oogt bleek en aangeslagen, maar herleeft bij de anekdotes over zijn vrouw en haar liedjes die tussendoor de speeches worden gespeeld.

Hugo met een lach en een traan op het afscheid van Nicole

Hugo met een lach en een traan op het afscheid van Nicole

Als eerste komt Filip Osselaer aan het woord. Hij schreef het boek ‘Goeiemorgen, morgen - Nicole & Hugo: 50 jaar onafscheidelijkheid’. Hij noemt het koppel “warme, lieve, vriendelijke mensen”. Nicole vertelde hem hoe ze altijd een ‘Brussels ketje' is gebleven, en Hugo een ‘Antwerpse gast’. “Wij zijn zo, wij zijn gewoon oprecht. We kijken naar elkaar, en dan zien de mensen dat we elkaar graag zien. We zijn in de Delhaize net dezelfde mensen als op de boot", vertelde Nicole hem. “Nicole straalde altijd, Hugo was z'n eigen lieve, enthousiaste, gedreven zelf.”

Lievelingsgebakje

Auteur Filip Osselaer onthult in zijn rede het lievelingsgebakje van Hugo. “Ik kwam voor het eerst naar jullie met een kriekentaartje en, speciaal voor jou Hugo: een taartje met groene marsepein.”

In de volle aula weerklinkt ‘Luister niet meer’. Het liedje van Nicole waarop het koppel elkaar leerde kennen.

Leven

De speech van boezemvriend Dirk Van Vooren brengt Hugo aan het lachen, maar snijdt diep. “Toen Nicole rondliep met haar Minnie Mouse-oortjes rondliep in Disneyland. Dansend en huppelend. Een vrouw van zestig, maar binnenin nog steeds dat meisje van twaalf. ‘Is dat normaal?’ vroegen de mensen. ‘Ja’, zeiden wij. Zo is ons Colleke. Wat hebben we genoten, gelachen en gegierd. Zo was ons Colleke.”

“De laatste jaren ging het slechter. Maar af en toen kwam het meisje van 12 weer in haar ogen piepen. Dan was ze weer ons Colleke. Hugo verliest vandaag zijn Nicole, maar niet zijn liefde. Wat zij samen hadden, is voor eeuwig”, klinkt het. En in tranen: “Lieve Hugo, het zal nog lang duren voor het voor jou weer een ‘Goeiemorgen, Morgen’ wordt. Maar probeer er elke avond een ‘Goedeavond, Avond’ van te maken. En de dag dat u dat lukt, weet ik dat uw Colleke in uw oor komt fluisteren. ‘Zie de wel dat ge ‘t kunt!’”

Waarop een hartelijke omhelzing volgde.

Deze foto's van Nicole werden getoond tijdens de afscheidsviering

Deze foto's van Nicole werden getoond tijdens de afscheidsviering

Bekijk hier de aankomst van enkele BV’s op de begrafenis van Nicole Josy

Bekijk ook: ook buiten het crematorium wonen verschillende fans de dienst bij. Via een videoscherm hoeven ze geen seconde te missen van het afscheid van Nicole.

Bekijk ook: Buiten worden de fans stil bij Hans Lambrechts, een voormalig lid van SodaPop, die later hun vaste tekstschrijver werd.

Het nieuws dat Nicole op donderdag 3 november op 76-jarige leeftijd overleden is, kwam bij velen hard aan. De Vlaamse zangeres leed al een tijdje aan de ziekte van Alzheimer, maar kwam om het leven nadat ze van de trap gevallen was. “Ze heeft zich mistrapt en is op haar hoofd gevallen”, klonk het achteraf bij het management van Nicole en Hugo. Bekend Vlaanderen reageerde alvast aangeslagen op het nieuws. “Wat ben ik blij dat ik jou heb mogen kennen. Voor altijd in mijn hart”, klonk het onder meer bij Karen Damen. Nicole’s echtgenoot Hugo was dan weer ontroostbaar. “Ik voel me zo leeg, ik ben ze kwijt. Ze was alles wat ik wou, en nu is ze weg.”

