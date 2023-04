KIJK. Levensgevaarlijke stunt in 'Britain's Got Talent': kandidaat lost Rubiks kubus op terwijl hij in brand staat



TVHet was nagelbijten tijdens de auditie van stuntman Thomas Vu (35) in ‘Britain’s Got Talent’. De deelnemer - die eerder al verscheen in de Amerikaanse versie van het programma - loste een Rubiks kubus op, terwijl hij in brand stond op het podium. “Dit is gestoord!”