KIJK. KISS-bandlid wordt onwel tijdens optreden, maar rockt vervolgens verder vanop stoel

Van bombasti­sche jurken tot duivelskle­ding: Sam Smith verrast fans met opvallende outfits tijdens tournee

Sam Smith (30) wist iedereen te verbazen tijdens een optreden in Sheffield in het Verenigd Koninkrijk, en daar zitten de outfits van de wereldster alvast voor iets tussen. Smith begint in een gouden pakje, maar trekt al snel de kleren uit en kiest vervolgens voor een reeks bombastische jurken en zelfs voor een outfit van de duivel. Op sociale media reageren fans alvast verbluft. “Je moet je niet onderdrukken, maar uitdrukken. Sam Smith is echt zichzelf”, klinkt het.