KIJK. Kate Middleton doet kinderdansje én verslaat prins William bij tafeltennis

Evangeline Lilly getuigt over miraculeus herstel van Mar­vel-collega Jeremy Renner: "Hij verplaatst zich al in een rolstoel"

Op nieuwjaarsdag kwam ‘Avengers’-ster Jeremy Renner (52) onder zijn eigen sneeuwruimer terecht van ruim 6.500 kilogram, met alle gevolgen van dien. Hij werd in kritieke toestand afgevoerd en verklaarde later meer dan dertig botten te hebben gebroken. Inmiddels is de ster weer mobiel. Dat benadrukt ook zijn Marvel-collega Evangeline Lilly (43). In een interview met ‘Access’ omschrijft ze zijn snelle herstel zelfs als een “mirakel.”

9 februari