KIJK. Karen Damen en Caroline Maes gaan los op jubileumparty van 'Familie'-collega Jo Hens

ShowbitsDat Jo Hens kan acteren bewijst al 14 jaar door het personage Niko te vertolken in ‘Familie’, dat hij kan zingen ondertussen al 10 jaar met zijn partyband ‘Level Six’. Ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan gaven ze een grote Birthday Bash in de AED Studios in Lint, waar ook de studio’s van ‘Familie’ zich bevinden. Voor een zeer verrassende extra icing on the birthday cake zorgden ex-frontvrouwen Esther Sels, Laura Tesoro en Katerine Avgoustakis, die nog een keertje het podium deelden met de band. De huidige zangers is trouwens de Nederlandse Lisa Michels, die in 2015 nipt van Hanne verloor om de nieuwe roodharige van K3 te worden. Ontdek meer in een nieuwe Showbits.