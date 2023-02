KIJK. Jens Dendoncker heeft al meteen eerste verdachte voor 'The Masked Singer': "Ik ben er bijna zeker van”

Celebrities Acteur uit ‘Dances with Wolves’ gearres­teerd voor seksueel misbruik: “Hij misbruikte zijn status als medicijn­man”

Acteur Nathan Chasing Horse (46), die bekend werd dankzij z'n rol in ‘Dances with Wolves, is eerder deze week gearresteerd. De man wordt ervan beschuldigd verschillende vrouwen seksueel misbruikt te hebben, waaronder een kind jonger dan 16 jaar. Dat schrijft The Independent.

2 februari