KIJK. Hysterische vrouw werd uit Broadway-theater begeleid door politie (maar stak nog snel haar middelvinger op)

Showbizz MEDIAWAT­CHERS. “Aster is het talent van 2022, maar Stef is de absolute nummer één”

Volgens de Mediawatchers is Frank Deboosere dé tijdloze tv-figuur van 2022. “Hij is te goed om al afscheid te nemen van het scherm volgend jaar, maar hij zal moeten van VRT”. Aster Nzeyimana is dan weer de ontdekking van 2022. “Zijn voetbalcommentaar, zijn presence, hij heeft het allemaal en in 2023 zal hij alleen nog maar groeien.” Met deze uitspraken hebben De Mediawatchers hun uitblinkers en uitschuivers benoemd in de laatste podcast van dit jaar. Het is het eerste deel van een tv-jaaroverzicht. Mark Coenegracht en Desna Lespinoy van HLN bespreken samen met Robin Vissenaekens 2022 en geven hun opiniërende mening.

14:27