Kijk hoe Karen Damen moet werken om als comedian het publiek op haar hand te krijgen: “Ja, het is niet gemakkelijk”

TV ‘The Bachelor’ pakt uit met versie voor senioren: 71-jarige opa Gerry Turner zoekt de liefde op tv

In de VS is ‘The Golden Bachelor’ voorgesteld, een spin-off van de populaire datingshow ‘The Bachelor’. Net als in het originele format gaat een man op zoek naar de liefde van z’n leven, al heeft hij in dit geval wat extra jaren op de teller. ‘Bachelor’ Gerry Turner is namelijk 71.