KIJK. Harry Styles kiest voor glitterpakje tijdens optreden (én fans zijn er gek op)

TV Verrassing in 'Thuis': huwelijks­klok­ken luiden voor een opmerke­lijk koppel

Niet één maar twee huwelijken in ‘Thuis’ dit jaar. In de aflevering van vrijdagavond konden kijkers zien hoe twee personages zich verloofden. Maar dat het duo in kwestie die stap zet, is best opmerkelijk te noemen.

27 januari