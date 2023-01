KIJK. Frontman van The 1975 eet rauw vlees tijdens optreden

TV GEZIEN? ‘Dagen zonder broer’: “De eerlijk­heid van Jeroen Meus zorgt nu al voor de meest pakkende tv van ‘t jaar”

In de driedelige Eén-reeks ‘Dagen zonder broer’ onderzoekt Jeroen Meus (44) hoe hij moet omgaan met het verlies van z’n broer Wim, die eind 2021 stierf aan kanker. De tv-kok lucht z'n hart zonder gêne en gaat ook te rade bij rouwgenoten, die net als hem een zware mentale klap kregen. Aan emotie geen gebrek dus, maar kwam alles ook oprecht en integer over op tv? En was het eindresultaat niet te zwaarmoedig? De 91-jarige Maria zorgde in de eerste aflevering alvast voor een glimlach. “Ik zou graag nog eens een koe melken.”

25 januari