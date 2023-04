KIJK. Eerste interview met Tovenaar: “Dat Nederlands accent had ik even goed niet kunnen doen”

TV Super­schurk Chris neemt wraak: opnieuw een dode in ‘Thuis’ na autobom

De ‘Thuis’-fans zijn met verstomming geslagen. Hun favoriete soap ging het weekend in met een bom. Letterlijk, want compleet onverwacht ontplofte er een bomauto in de serie en dat bleek fataal voor een van de vertrouwde personages. De dader is natuurlijk superschurk Chris, die opnieuw is opgedoken en begonnen is aan zijn wraakactie. Wie wordt zijn volgend slachtoffer?