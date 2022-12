KIJK. Eerste glimp van Princess Peach en Donkey Kong in nieuwe trailer ‘The Super Mario Bros. Movie’

Showbits Verdwenen 'Spring'-actrice Anneleen Liégeois leidt nomadenbe­staan in Portugal en toont dat in opmerkelij­ke YouTube-vi­deo's

Hoogdagen opnieuw voor de fans van ‘Spring’, want vier dagen lang viert de groep een tijdelijke reünie tijdens de ‘Studio 100 Rewind Party’ in het Sportpaleis. Eén naam ontbreekt wel: Anneleen Liegéois (42). Na ‘Spring’ speelde ze onder meer mee in ‘Wittekerke’ en ‘Familie’. Superpopulair was ze, maar plots had Anneleen er genoeg van. “In 2010 zette ze een punt achter haar publieke carrière”, zo staat te lezen op haar Wikipedia-pagina. Showbits ging praten met Cara Van der Auwera en vond op die manier toch een spoor dat leidde naar Anneleen.

